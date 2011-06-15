Нужно сделать не большой, но стильный баннер flash на шапку ИМ. 557*118 сайт www.acover.ru баннеров нужно порядка 10 шт. под каждую категорию товара свой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать макет, в короле, треугольник ширина 12см. высота 13,5см, на нем будет написано ПОДАРОК И стрелочка вниз, яркий. Будет вставляться в коробочку, которая стоит на витрине.
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