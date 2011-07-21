Отрисовка эффекта на флеше

БаннерыЗавершен10 заявок266 просмотров
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Здравствуйте.

Есть логотип, необходимо чтобы по нему бегали звездочки или искорки.

Пример: http://www.novgorodenergo.ru/index.php

Предпочтение низкой стоимости и сроку выполнения.

Все исходники предоставлю.

Спасибо

12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Очень быстрая и качественная работа. Все пожелания учтены на 100 %. Заказала Анжелике еще 2 флеша и, надеюсь, наше сотрудничество продолжится и дальше
Рада нашему сотрудничеству. Рина ответственный заказчик, работаем без проблем, уже сделали несколько проектов. Никаких проблем с оплатой и в работе, рекомендую.
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