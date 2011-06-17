Динамичный баннер, GIF

Динамичный баннер с размерами 728x90, 468x60, 300x250, 125x125, 88x31 для бесплатного сервиса для ручного обмена ссылками - http://www.turbo-link.ru

Баннер должен цеплять внимание потенциального пользователя, вызывать интерес к сервису и желание добавить свои сайты для обмена ссылками. Сразу указывайте сроки и цену. Начинающим дизайнерам просьба не беспокоить.

Тексты для использования, если нужно - тексты можем изменить

Ручной обмен ссылками - Turbo-Link.ru

Бесплатный обмен ссылками - Turbo-Link.ru

Просто и удобно - Turbo-Link.ru