Динамичный баннер, GIF

БаннерыЗакрыт4 заявки262 просмотра
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Динамичный баннер с размерами 728x90, 468x60, 300x250, 125x125, 88x31 для бесплатного сервиса для ручного обмена ссылками - http://www.turbo-link.ru

Баннер должен цеплять внимание потенциального пользователя, вызывать интерес к сервису и желание добавить свои сайты для обмена ссылками. Сразу указывайте сроки и цену. Начинающим дизайнерам просьба не беспокоить.

Тексты для использования, если нужно - тексты можем изменить

Ручной обмен ссылками - Turbo-Link.ru

Бесплатный обмен ссылками - Turbo-Link.ru

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12 лет назад
SergeyStogov
Сергей 
31 годБолгария
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
1 день
anDyrv
30 летУкраина
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