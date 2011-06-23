Шапка для сайта

Динамичный баннер с размерами 728x90, 468x60, 300x250, 125x125, 88x31 для бесплатного сервиса для ручного обмена ссылками - http://www.turbo-link.ru Баннер должен цеплять внимание потенциального пользователя, вызывать интерес к сервису и желание добавить свои сайты для обмена ...
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Требуется создать шапку-баннер для сайта доставки пиццы.
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