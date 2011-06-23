Шапка для сайта

БаннерыЗавершен23 заявки328 просмотров
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Требуется создать шапку-баннер для сайта доставки пиццы.

12 лет назад
bmixx
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
12 лет назад
$30
1 день
Заказ выполнен в срок как и было обещано. Учтены все пожелания и видно что человек грамотно подошел к задаче и придумал что то сам, а не слепил что то быстренько из шаблонов. Спасибо.
Михаил четко поставил задачу, своевременно сделал оплату. Рекомендую как отличного заказчика!
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