Баннер 180х67 пикселей

БаннерыЗавершен30 заявок586 просмотров
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В банере должна менятся картинка.Первой картинкой должна быть надпись "прокат яхт",назаднем фоне нужно фото яхты.Второй картинкой должна быть надпись"прокат багги",на заднем фоне нужно фото багги.И третьей картинкойдолжна быть надпись "БРП Крым прокатный центр".

Обязательно писать стоимость и сроки создания баннера.

12 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Wagnerlove
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$3
1 день
Оперативно и качественно! Рекомендую к сотрудничеству! Буду и дальше совместно трудиться.
Приятно было работать с Александром! Отличный работодатель, рекомендую всем!
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