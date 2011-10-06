GIF баннеры креатив присутствует!!!)))
Изготовление статических и GIF анимированных баннеров. Обработка фотографий. Реставрация старых фотографий.
К каждому клиенту индивидуальный подход, сочные цветовые решения и креатив!))
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Портфолио
- GIF Баннер461 просмотр
- GIF Баннер376 просмотров
- GIF Баннер257 просмотров
- GIF Баннер 171 просмотр
- Transformers341 просмотр
- Шапка для сайта о рыбалке387 просмотров
- Баннер для киносайта615 просмотров
- Восстановление цвета (старое фото)351 просмотр
Отзывы заказчиков
$52
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель
Ответный отзыв
Спасибо Валерий за интересную работу! Валерий отличный заказчик! Терпеливо ждал и всё во время оплатил! Рекомендую!!!
$5
10 баллов
14 лет назад
Олег чень красиво сделал банер, дажи три. Спасибо за работу. Хороший художественный вкус и профессиональное мастерство, рекомендую.
Ответный отзыв
Ирина отличный заказчик! Всегда чёткое задание и своевременные выплаты! Было приятно работать над вашими проектами, спасибо! Рекомендую!!!
$5
10 баллов
14 лет назад
Молодец... работу выполнил качественно и в срок ! Советую !!
Ответный отзыв
Приятный в общении человек, понятное т.з и быстрая оплата! Рекомендую!!!
$5
10 баллов
14 лет назад
Олег быстро выполнил всё как надо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Александр приятный в общении заказчик, дал подробное т.з и с терпением ждал выполнения работы.!!! Рекомендую всем!
$3
10 баллов
14 лет назад
Оперативно и качественно! Рекомендую к сотрудничеству! Буду и дальше совместно трудиться.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Александром! Отличный работодатель, рекомендую всем!
Баннеры
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $15
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга