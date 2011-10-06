Wagnerlove

Сергей Wagnerlove

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
22 дня назад
GIF баннеры креатив присутствует!!!)))

Изготовление статических и GIF анимированных баннеров. Обработка фотографий. Реставрация старых фотографий.

К каждому клиенту индивидуальный подход, сочные цветовые решения и креатив!))

Портфолио

Отзывы заказчиков

Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$52
10 баллов
9 лет назад
Обработка CR2 или JPEG
Отличный исполнитель
Спасибо Валерий за интересную работу! Валерий отличный заказчик! Терпеливо ждал и всё во время оплатил! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Assole
43 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Изготовить баннер
Олег чень красиво сделал банер, дажи три. Спасибо за работу. Хороший художественный вкус и профессиональное мастерство, рекомендую.
Ирина отличный заказчик! Всегда чёткое задание и своевременные выплаты! Было приятно работать над вашими проектами, спасибо! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
bu4a
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
14 лет назад
Анимация на сайт GIF
Молодец... работу выполнил качественно и в срок ! Советую !!
Приятный в общении человек, понятное т.з и быстрая оплата! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
AlexMat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать 2 баннера 470 x 60
Олег быстро выполнил всё как надо. Рекомендую.
Александр приятный в общении заказчик, дал подробное т.з и с терпением ждал выполнения работы.!!! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Баннер 180х67 пикселей
Оперативно и качественно! Рекомендую к сотрудничеству! Буду и дальше совместно трудиться.
Приятно было работать с Александром! Отличный работодатель, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Баннеры
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $15
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
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