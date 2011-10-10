Анимация на сайт GIF

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Завершен7 заявок240 просмотров

Есть компания "СтройЭлемент"

Задача обновить gif анимацию (сделать новую, привлекательную).

http://stroyelement.ucoz.ua - сайт

http://stroyelement.ucoz.ua/Baner2.gif - Нужно сделать более красивую "гифку"

http://stroyelement.ucoz.ua/PC-P90747272_10ll16.gif Нужно сделать более красивую "гифку"

Условия:

1)Без изменения разрешения.

2)Чтобы вписывалось в дизайн сайта.

14 лет назад
bu4a
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Wagnerlove
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
14 лет назад
$5
1 день
Молодец... работу выполнил качественно и в срок ! Советую !!
Приятный в общении человек, понятное т.з и быстрая оплата! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Wagnerlove
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
14 лет назад

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