Нужно создать логотип анимацию, для интернет магазина, наброски есть.
Анимация на сайт GIF
Есть компания "СтройЭлемент"
Задача обновить gif анимацию (сделать новую, привлекательную).
http://stroyelement.ucoz.ua - сайт
http://stroyelement.ucoz.ua/Baner2.gif - Нужно сделать более красивую "гифку"
http://stroyelement.ucoz.ua/PC-P90747272_10ll16.gif Нужно сделать более красивую "гифку"
Условия:
1)Без изменения разрешения.
2)Чтобы вписывалось в дизайн сайта.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $10Анимация4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется Анимировать Flash баннер. Есть подготовленный psd со слоями. Есть раскадровка, последовательность анимации. http://www.polnet.ru/Mac/kadr_1.jpg Ваша основная задача не просто сделать анимацию, но добавить различных эффектов ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать анимацию мультика с персонажами на тему финансового образования. Тема: пенсионные взносы и накопления. Мульт будет построен на жосской концепции и простой анимации, без отвлекающих эффектов и ...Анимация11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $350
Нужно нарисовать 7 разных цветных картинок в мультипликационном стиле Дисней . Раскраска компьютерная. Эта картинки потом будет анимироваться. Поэтому все детали надо рисовать разными слоями. Стоимость заказа 350 долларов. Примерное ТЗ во ...Анимация28 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать анимированную флеш-шапку для сайта готов предоставить ТЗЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать презентацию по типу вот этого http://www.ksan-presentation.ru/portfolio/work/118/ Графика и материал я предоставлю. От исполнителя цена и сроки исполнения. Сроки исполнения до 3х днейАнимация13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен исполнитель на вот такой вид работы : рекламные ролики: флеш прошивка.flv .swf до 1 мб Максимальный размер 1 мб (ролик может быть разбит на 2 части, каждая до ...Анимация9 заявокЗакрыт14 лет назад
Для разработки сайта нужна флеш анимация. Заказчику нравиться вот это http://starenergo.ru/rent-of-power-stations-starenergo.html Сюжет должен быть таким: слева стройка, справа съемка фильма по центру генератор, который подает ток на стройку и на площадку ...Анимация13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Запрос на создание анимированной flash анимации для сайта компании. По заставке при загрузке сайта есть такая идея: На переднем плане на белом фоне черная пантера которая идет, спереди нее снизу прокручиваются ...Анимация7 заявокЗакрыт14 лет назад
Главная страница представляет из себя флеш-ролик. Список, по которому требуется помощь: http://dl.dropbox.com/u/30736605/eflash3.zip Исходник есть. Работа и приемка работы ссразу на рабочем хосте.Завершен14 лет назад