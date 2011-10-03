Анимация мультфильма по теме финансов

Здравствуйте!

Необходимо сделать анимацию мультика с персонажами на тему финансового образования.

Тема: пенсионные взносы и накопления. Мульт будет построен на жосской концепции и простой анимации, без отвлекающих эффектов и лишних наворотов.

Вот аналоги мультов по качеству анимации:

http://www.youtube.com/watch?v=Y2VIIYAfb14&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=baK24xD7G04&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1-uhwDZ1stg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Rr5LFeQcNYU&feature=related

Это будет 20-минутная серия со смысловыми разделами и переходами, с активным использованием отрисованных циклов.

По построению мульт будет напоминать презентацию – тезис – подача основного материала – закрепление – вывод. По факту история людей с планеты Капитал, которые по-разному относились к сбережениям на старость. Подробный сценарий и концепт будет выслан исполнителю.

Жду ваших предложений по срокам и ценам)