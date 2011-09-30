Для сайта нужна флеш анимация

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт13 заявок217 просмотров

Для разработки сайта нужна флеш анимация.

Заказчику нравиться вот это http://starenergo.ru/rent-of-power-stations-starenergo.html

Сюжет должен быть таким:

слева стройка, справа съемка фильма по центру генератор, который подает ток на стройку и на площадку для съемки фильма.

Размер должен быть такой же как и на примере.

От сроки и стоимость.

14 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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