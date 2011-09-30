Для сайта нужна флеш анимация

Для разработки сайта нужна флеш анимация.

Заказчику нравиться вот это http://starenergo.ru/rent-of-power-stations-starenergo.html

Сюжет должен быть таким:

слева стройка, справа съемка фильма по центру генератор, который подает ток на стройку и на площадку для съемки фильма.

Размер должен быть такой же как и на примере.

От сроки и стоимость.