Запрос на создание анимированной flash анимации для сайта компании. По заставке при загрузке сайта есть такая идея: На переднем плане на белом фоне черная пантера которая идет, спереди нее снизу прокручиваются ...
Для сайта нужна флеш анимация
Для разработки сайта нужна флеш анимация.
Заказчику нравиться вот это http://starenergo.ru/rent-of-power-stations-starenergo.html
Сюжет должен быть таким:
слева стройка, справа съемка фильма по центру генератор, который подает ток на стройку и на площадку для съемки фильма.
Размер должен быть такой же как и на примере.
От сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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