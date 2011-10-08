Нужно сделать Flash-баннер 865x149 пикселей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен22 заявки334 просмотра

Требуется сделать флеш банн для сайта uvz-ms.ru

На сайте уже есть кривой баннер (самый большой). Вот нужно по такой же тематике баннер, только красивый

14 лет назад
Ural-it
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа по баннеру была выполнена быстро и качественно, все изменения вносились в течении нескольких часов. Работой с Сергеем остался доволен, рекомендую!
Было приятно иметь дело. Спасибо! Обращайтесь ещё!

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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