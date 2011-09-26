Флеш модуль

Имеющуюся анимашку нужно немного изменить. А именно: изменить цвет желтый на голубой, убрать сиденья, вместо них добавить двигатель. Эта анимашка была для автоателье, надо переделать для чип-тюнеров. По срокам 2-3 дня. Жду сообщения по цене. ...
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