Требуется анимация на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт12 заявок222 просмотра

Требуются несколько анимаций на сайт, на тему ремонт мобильных телефонов.

Подробнее справшивайте, или пишите.

Вот сайта http://gsmservicelviv.com.ua

14 лет назад
AKCENT1
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • HTML5, CSS3

    Всем привет Нам для одного проекта нужно сделать анимацию без применения flash. А имено сделать так что бы справа от призмы появлялись спектры в виде колажей картинок сделанных ...

    HTML
    Анимация2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать флеш-анимацию

    Имеющуюся анимашку нужно немного изменить. А именно: изменить цвет желтый на голубой, убрать сиденья, вместо них добавить двигатель. Эта анимашка была для автоателье, надо переделать для чип-тюнеров. По срокам 2-3 дня. Жду сообщения по цене. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка ролика для главной страницы сайта

    $50

    Есть psd макет главной страницы сайта и flash ролик на его основе. Нужна доработка ролика, список доработок прилагается. Добавьте к списку минимум 1 час на утряску деталей и предложите ваш бюджет и срок. ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Адаптация шаблона Flash-Intro

    Необходимо адаптировать шаблон Flash-Intro со вставкой и анимацией логотипа компании, а так же вставкой текста. www.pleasure-club.ru/index2.html Самые важные моменты: Подбор правильных шрифтов для текста И гармоничное интегрирование анимации логотипа. ...

    HTML
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимация логотипа.

    miningtechnics.com Необходимо сделать анимацию логотипа. Возможно чтобы шестеренка двигалась с парой бликов. Готовы обсудить ваши идеи. Логотип есть в векторном виде.

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад