Нужна помощь флешера, больше флеш-программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки230 просмотров

Главная страница представляет из себя флеш-ролик.

Список, по которому требуется помощь: http://dl.dropbox.com/u/30736605/eflash3.zip

Исходник есть.

Работа и приемка работы ссразу на рабочем хосте.

14 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Спасибо большое за помощь!
Очень понятное ТЗ, своевременная оплата. Всем доволен. Буду рад сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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