Нужна помощь флешера, больше флеш-программиста

Имеющуюся анимашку нужно немного изменить. А именно: изменить цвет желтый на голубой, убрать сиденья, вместо них добавить двигатель. Эта анимашка была для автоателье, надо переделать для чип-тюнеров. По срокам 2-3 дня. Жду сообщения по цене. ...