Разработка флеш-шапки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен19 заявок275 просмотров

Требуется создать анимированную флеш-шапку для сайта

готов предоставить ТЗ

14 лет назад
sogaz_2011
Фомин 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$220
23 дня
Все сделано профессионально,без лишних вопросов и в срок.Рекомендую к сотрудничеству.
Превосходно оформленное ТЗ, оставался на связи, а также очень понятно разъяснял свои мысли по проекту.Буду рад сотрудничать снова.

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Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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