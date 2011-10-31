Здравствуйте. Нужно создать презентацию по типу вот этого http://www.ksan-presentation.ru/portfolio/work/118/ Графика и материал я предоставлю. От исполнителя цена и сроки исполнения. Сроки исполнения до 3х дней
Разработка флеш-шапки для сайта
Требуется создать анимированную флеш-шапку для сайта
готов предоставить ТЗ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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