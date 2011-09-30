Ролики, флеш прошивка (до 1 мб) только для Украины

Нужен исполнитель на вот такой вид работы :

рекламные ролики:

флеш прошивка.flv .swf до 1 мб

Максимальный размер 1 мб (ролик может быть разбит на 2 части, каждая до 1 мб)

содержание ролика: реклама телефонов и цифровой техники. в основном надо будет жонглировать несколькими элементами (пару логотипов, квадрат с ценой, текстовый блок, слоган, изображение техники, фон и, возможно еще какая-нибудь картинка). Все это должно будет по очереди по разному появляться-исчезать (как - Ваша фантазия в рамках сценария).

Исходники - всегда все фирменные элементы и сценарий + иногда макеты, по которым можно понять, как выглядит задумка и как расположены элементы.

Объем - в среднем 5 шт в месяц (иногда 3, иногда 10). Изначально заказ составит роликов 5-6.

вышлю пример ролика.

Интересует:

1. примеры Ваших работ

2. сколько будет составлять стоимость такого ролика (конечно, в будущем в случае существенного изменения задания стоимость Ваших работ может быть скорректирована)

3. сколько времени Вам необходимо на изготовление такого ролика (первичного варианта) по описанному сценарию.

Жду ответы до 15.00 сегодня. Указывайте адрес почты для дальнейшей связи.