Flash баннер из psd анимировать

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен13 заявок222 просмотра

Требуется Анимировать Flash баннер.

Есть подготовленный psd со слоями.

Есть раскадровка, последовательность анимации.

http://www.polnet.ru/Mac/kadr_1.jpg

Ваша основная задача не просто сделать анимацию, но добавить различных эффектов от себя, таких как красивое появление текста, зданий, логотипа, все с разными эффектами. Интересное перемещение по карте местности (последние кадры).

Примеры как нужно сделать баннер:

http://holodilnik.ru/digital_tech/game_controllers/russia/

http://holodilnik.ru/domestic/russia/

Нужен человек, которому не нужно подсказывать как сделать тот или другой кадр более интересно, нужен тот кто сможет удивить меня своим творческим и не стандартным подходом.

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Вы подходите, если:

- у вас нет отрицательных отзывов

- у вас нет личных \ семейных проблем

- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"

- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект

- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"

- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии

- вы доступны для общения в icq и по мобильному

- вы адекватны в общении

- вы обязуетесь закончить проект в срок

От вас ICQ - буду писать прежде всего в асю. Кто не указывает асю автоматически игнорируется.

skype, мыло, телефон при личном общении.

Цена и срок. - ОБЯЗАТЕЛЬНО!

14 лет назад
polmaster
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$30
2 дня
Работа была выполнена качественно и в указанный срок. Человек ответственный. Было приятно сотрудничать!
Остался доволен сотрудничеством. Подробное ТЗ, оперативное утверждение и оплата - всё что необходимо для работы в своё удовольствие.

Заявки фрилансеров

seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад

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