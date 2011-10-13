Изготовить баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок232 просмотра

Ширина 260 пикселей, а высоту можно любую. С анимацией.

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банер вертикальный (будет на боковой панели)

Цена 5 долл.

14 лет назад
Assole
43 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Wagnerlove
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
14 лет назад
$5
1 день
Олег чень красиво сделал банер, дажи три. Спасибо за работу. Хороший художественный вкус и профессиональное мастерство, рекомендую.
Ирина отличный заказчик! Всегда чёткое задание и своевременные выплаты! Было приятно работать над вашими проектами, спасибо! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Wagnerlove
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
14 лет назад

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