нужно сделать анимированный баннер для авто протала forum.logan.ru (левая колонка) 150х150 в атаче информация для баннера, можно гиф/флеш
Изготовить баннер
Ширина 260 пикселей, а высоту можно любую. С анимацией.
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банер вертикальный (будет на боковой панели)
Цена 5 долл.
Выбранный исполнитель
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