Сделать простой gif баннер

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Завершен7 заявок217 просмотров

Требуется сделать gif баннер (на подобие прикрепленного к заданию).

Размеры: такие же.

Цвета: яркие (в меру, конечно). Хороший пример, цвет прикрепленного баннера.

Баннер состоит из трех кадров. Все кадры строятся по одному приниципу:

Слева логотип "ЦАБ"

Надпись сверху (более мелким шрифтом): Приглашаем на работу

В середине в зависимости от кадра (крупным текстом):

Кадр 1: Офис-менеджера

Кадр 2: Бухгалтера

Кадр 3: Помощника Бухгалтера на полставки

Подпись снизу меньшим шрифтом:

Кадр 1: з/п 12 000 руб.

Кадр 2: з/п 15 000 руб.

Кадр 3: возможно совмещение с учебой

14 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Хорошо и быстро все сделали.
Оперативно, понятно, работается с заказчиком более чем комфортно.

Заявки фрилансеров

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад

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