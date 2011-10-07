Сделать простой gif баннер

Нужно нарисовать 2 анимированных баннера 468x60 для сайта с отчетами о путешествиях. Баннеры должны быть рассчитаны как на читателей, так и на потенциальных авторов рассказов. Предпочтительная цветовая гамма - желтый, оранжевый, синий, зеленый.