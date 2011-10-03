Необходимо создать баннер размером 250х250 со сменивающимися кадрами или флеш, подробнее объясню при переписке. Тематика баннера о том, что существует определенный интернет-магазин. После создания баннера необходимо еще его разместить на сайте.
Баннер для сайта с рассказами о путешествиях
Нужно нарисовать 2 анимированных баннера 468x60 для сайта с отчетами о путешествиях. Баннеры должны быть рассчитаны как на читателей, так и на потенциальных авторов рассказов. Предпочтительная цветовая гамма - желтый, оранжевый, синий, зеленый.
Заявки фрилансеров
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