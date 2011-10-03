Баннер для сайта с рассказами о путешествиях

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Закрыт15 заявок232 просмотра

Нужно нарисовать 2 анимированных баннера 468x60 для сайта с отчетами о путешествиях. Баннеры должны быть рассчитаны как на читателей, так и на потенциальных авторов рассказов. Предпочтительная цветовая гамма - желтый, оранжевый, синий, зеленый.

14 лет назад
andrew_s77
Андрей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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