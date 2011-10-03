Нужно создать красивый кликабельный флеш-баннер формата swf 270х100 для сайта www.luxpotolok.ru фотки не обязательно брать с сайта, главное что нужно подчеркнуть - низкие цены на установку потолков и скидки. баннер должен быть, несмотря на ...
Сделать баннер xbox
Текст банера
только для пользователей форума цена на xbox 360 Elite 120 gb прошивка Lt + 2.0 13999 руб.
реальная цена 14760
кто с форума тот по 13999 и LT +2.0 + 5 игр
Размер банера 200х200
Стиль банера - http://xboxscene.ru/images/banners/bfnerurp2.gif
Можно слегка поярче.
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