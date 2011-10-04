Добрый день!

Необходимо отредактировать флеш-баннер: убрать 4 ненужные картинки, вставить 2 нужные. все анимационные эффекты сохранить. по клику на лого сделать переход на страницу http://www.mbgstav.ru.

В приложении:

1. флешка работающая

2. декомпилированный исходник флешки

3. два скрина нужного баннера в джипегах, как это должно быть.

4. макет в фотошопе с исходниками нужных картинок

Бюджет 300 рублей.