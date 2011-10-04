Сделать 2 flash баннера для рекламы.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок273 просмотра

Здравствуйте уважаемые.. необходимо сделать 2 красивых flash баннера.

По срокам. Здать нужно в понедельник до 13.00 по МСК.

Бюджет 1500 руб.

14 лет назад
TechGid
31 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад
$50
1 день
Приятный в общении исполнитель... сделал всё быстро, и качественно... рекомендую.
От совместной работы получил положительный заряд эмоций. Вот что значит очень грамотно написанное ТЗ. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад

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