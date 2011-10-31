Нужно 6 gif баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен28 заявок292 просмотра

Добрый день

нам нужны Рекламные блоки : 2 рекламных блока, каждый размера:

728 x 90

300 x 250

160 x 600

это 6 gif баннеров без анимации, тематика недвижимость, хотим узнать вашу цену за подобное задание и условия сотрудничества.

спасибо.

14 лет назад
ActiveDataGroup
Сергей Иванов 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

GoodPoint
Гудпоинт 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$50
3 дня
Выполнили заказ очень хорошо. Идею баннеров угадали с первого раза. Сотрудничеством очень довольны. Всем рекомендую.
Сергей - отличный заказчик, порядочный, ответственный. Четкое ТЗ. Моментальная связь. Своевременная оплата. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

GoodPoint
Гудпоинт 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад

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