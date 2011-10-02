Создать серию флеш-баннеров

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок142 просмотра

Нужно создать несколько баннеров по одному сценарию вертикальных, горизонтальных, квадратных, разных размеров. Все материалы и пример стилистики предоставим

14 лет назад
IGORA
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$80
2 дня
Четкое исполнение, соблюденные сроки, вменяемый гонорар за работу, приятное общение. Рекомендую
Грамотно подготовленный проект , отточенное ТЗ , всё конкретно и по делу. Мои рекомендации!

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PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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