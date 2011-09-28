Необходимо создание резинового FLASH баннера размером высотой 80 пикселов и шириной 100%
Сделать несколько баннеров.
Добрый день.
Необходимо сделать 3-4 баннера разных размеров (по 2 варианта каждого размера).
Для интернет магазина http://shop.premium-climate.com/
Хочеться что-то в стиле банеров promodo или sokol.ua (можно посмотреть у них на сайте).
Юрий
+38 067 407-34-33
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