Баннер флеш

Требуется нарисовать комплект баннеров для интернет-магазина бытовой техники, как статические, так и анимированные. Направление - реклама самого магазина, чтобы сделать его узнаваемым. Сайт: btmax.com.ua ------- В заявках указывайте сроки исполнения и стоимость услуг. ...