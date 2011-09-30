Проиватно для Самиляк Татьяна (art_samilyak)

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Завершен2 заявки138 просмотров

Необходимо создать 4 баннера по старому тз.

Автокредит 240*400

Микрозаймы 468*60

Страхование 600*90

Банки 120*600

Примеров баннеров по банку или страхованию у меня нет,к сожалению.Можно написать какие-либо банковские/страховые предложения и обязательно написать "подать заявку" или "отправить заявку"! надеюсь,что я понятно выразилась)

14 лет назад
annet-leads
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$1
1 день
Отдала свой заказ Татьяне с большой радостью и осталась довольна! Качественные и креативные работы, интересный подход при выполнение работ,дружелюбное общение-это не все самые яркие качества этого дизайнера! Обязательно продолжу работу с ней! Такого подхода при выполнение работы я не видела! Очень интересные человек и следовательно такие же работы! Рекомендую всем работать с Татьяной!
Очень корректный заказчик: честный и порядочный. Работать с такими людьми и комфортно, и надежно: ТЗ – понятное, оплата – мгновенная. Разумеется, всегда готова откликнуться на зов.

Заявки фрилансеров

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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