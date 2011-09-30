Проиватно для Самиляк Татьяна (art_samilyak)

Отдала свой заказ Татьяне с большой радостью и осталась довольна! Качественные и креативные работы, интересный подход при выполнение работ,дружелюбное общение-это не все самые яркие качества этого дизайнера! Обязательно продолжу работу с ней! Такого подхода при выполнение работы я не видела! Очень интересные человек и следовательно такие же работы! Рекомендую всем работать с Татьяной!