Задание во вложении
Проиватно для Самиляк Татьяна (art_samilyak)
Необходимо создать 4 баннера по старому тз.
Автокредит 240*400
Микрозаймы 468*60
Страхование 600*90
Банки 120*600
Примеров баннеров по банку или страхованию у меня нет,к сожалению.Можно написать какие-либо банковские/страховые предложения и обязательно написать "подать заявку" или "отправить заявку"! надеюсь,что я понятно выразилась)
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