Рекламный баннер

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Завершен19 заявок246 просмотров

Требуется разработать рекламный баннер, не флеш. Размер 728х90, Текст на украинской языке - (предоставлю), вес до 40 Кб

14 лет назад
rusinborg
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Денис выполнил поставленную задачу быстро и качественно с учётом всех технических требований. Рекомендую Дениса как ответственного исполнителя.
Руслан отличный заказчик. Четкое задание. Постоянно онлайн. Своевременная оплата за выполненную работу. Позитивное общение. Буду рад сотрудничать с Русланом в будущем.

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MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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