Нарисовать флеш баннер

Здравствуйте!

Требования к баннеру: размер 900х90 px, до 80 kb.

Баннер нужен такой:

Создаете во флеше документ размером 900х90 px, далее уже внутри документа нарисовать прямоугольник размером 4000х90 px и отцентровать его.

Этот прямоугольник и будет скрытой частью по краям при растяжении баннера по ширине.

В html-коде вы после изготовления баннера вместо 900 проставить 100% баннер откроется по ширине во всю видимую ширину монитора, какой бы широкий монитор не был.

Вот еще уточнения.

http://krisha_kz/content/special/info/pr/banner

Напишите пожалуйст сразу стоимость!