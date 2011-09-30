Баннер для сайта

Посчитайте сколько будет стоить флеш-банер для сайта.

Задание:

1) банер из 5 картинок. плавное появление каждой+на каждой дополнительно появляются еще 3 маленьких внизу и текст. Процесс прокрутки банера отображается точками (числами) на сайте. Прокрутку можно всегда остановить или начать с любого места ориентируясь по точкам. Готовые фото -предоставляются. Эффекты смены фото, появления текста и маленьких фото - обсуждаются. Предложите варианты банера - рассмотрю

2) необходимо чтобы банер отображался во всех браузерах и мобильных устройствах.