Пример баннера - http://www.n-store.ru/ Нужно будет взять картинку моего продукта и вставить вместо телефона. + изменить надпись и еще пару деталей. Будет 5-6 таких заданий. Аська 354-135-216
Баннер для сайта
Посчитайте сколько будет стоить флеш-банер для сайта.
Задание:
1) банер из 5 картинок. плавное появление каждой+на каждой дополнительно появляются еще 3 маленьких внизу и текст. Процесс прокрутки банера отображается точками (числами) на сайте. Прокрутку можно всегда остановить или начать с любого места ориентируясь по точкам. Готовые фото -предоставляются. Эффекты смены фото, появления текста и маленьких фото - обсуждаются. Предложите варианты банера - рассмотрю
2) необходимо чтобы банер отображался во всех браузерах и мобильных устройствах.
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