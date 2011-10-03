Красивый флеш баннер для фирмы натяжных потолков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок180 просмотров

Нужно создать красивый кликабельный флеш-баннер формата swf 270х100 для сайта www.luxpotolok.ru

фотки не обязательно брать с сайта, главное что нужно подчеркнуть - низкие цены на установку потолков и скидки. баннер должен быть, несмотря на маленькие размеры, очень четки и заметным с первого взгляда.

к нему нужна гиф заглушка.

оплата 300 р. только яндекс деньги.

14 лет назад
mariakom
Мария 
53 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
23 отзыва

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