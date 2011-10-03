Требуется разработать рекламный баннер, не флеш. Размер 728х90, Текст на украинской языке - (предоставлю), вес до 40 Кб
Красивый флеш баннер для фирмы натяжных потолков
Нужно создать красивый кликабельный флеш-баннер формата swf 270х100 для сайта www.luxpotolok.ru
фотки не обязательно брать с сайта, главное что нужно подчеркнуть - низкие цены на установку потолков и скидки. баннер должен быть, несмотря на маленькие размеры, очень четки и заметным с первого взгляда.
к нему нужна гиф заглушка.
оплата 300 р. только яндекс деньги.
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