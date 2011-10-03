Разработка web-баннера для сайта club-magnit.ru

Формат баннера динамика

ТЕМА баннера: Ключ к новым возможностям потребителя.

Сюжет баннера (примерно): Изображение Ключа в замочной скважине. Когда Пользователь сайта наводит на изображение, то ключ поворачивается и появляется надпись «Открой новые возможности».

Примечание: Дизайнер имеет право изменить сюжет, но придерживаться идеи.

Размещаться баннер будет вместо баннера «Жизнь в стиле Магнит» на сайте www.club-magnit.ru

Размер: подбирает дизайнер, с учетом гармоничности.

Примечание: Сделать баннер нестандартной формы, т.к. не смотрятся баннера прямоугольной и квадратной формы совместно с изображением карты.

Контент: «Открой новые возможности».

в 2х словах о компании:

В компанию входят лучшие предприятия со всех сфер жизнедеятельности человека. Потребители( люди ) обслуживаясь в данный(топовых) предприятиях получают бонусы за каждую покупку. Имеют возможность комментировать(предоставлять обратную связь) и повышать уровень обслуживания(сервис) данных предприятий. Бонусы расходуют на свое усмотрение (копят и меняют на товары и услуги)

добавил ролик, надо сделать не хуже. призовой фонд 40 у.е