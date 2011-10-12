Флеш баннер для ресторана

Превосходный специалист, понимает задачи проекта, четко работает по техническому заданию, также готов к выполнению заказов для "сложных" клиентов, когда не все прокатывает с первого раза и заказчик говорит "Вот просто не понравилось"... Иными словами настоящий мастер баннерного дела