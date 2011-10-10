Нужно сделать 5 баннеров

Очень понравилось работать с Дмитрием! Оперативен, исполнителен, есть творческий вкус и очень неплохие навыки дизайнера, ИНИЦИАТИВНОСТЬ - сам предложил сделать флеш и представил варианты, хотя до этого мы не планировали делать анимацию на баннерах, работа Дмитрия так понравилась, что мы решили оставить. Дмитрий творческий человек, способный самостоятельно прочувствовать концепцию проекта и создать законченный, качественный продукт, который будет эффективно служить маркетинговым целям компании, Рекомендую как хорошего специалиста, буду в дальшейшем сотрудничать