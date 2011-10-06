Необходимо создать три баннера. для сайта о рыбалке http://www.bosyakom.ru для сайта об охоте http://zhevelo.ru и баннер "Рекламное место сдается"
Нарисовать 2 баннера 470 x 60
Баннеры по айфонам.
Подробности в ЛС.
Просьба сразу указывать сроки.
Выбранный исполнитель
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