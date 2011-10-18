Разработка Флеш баннеров от вас жду портфолио и контакты
Баннер по доставке и оплате
Требуется флеш баннер для интернет магазина с типами оплаты и вариантами доставки "в одном флаконе"
размер 580х120
+ уменьшенная версия - размер 138х75
Пишите цены и сроки.
Выбранный исполнитель
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