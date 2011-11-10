Анимированный баннер

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Завершен15 заявок215 просмотров

нужно сделать анимированный баннер для авто протала forum.logan.ru (левая колонка) 150х150

в атаче информация для баннера, можно гиф/флеш

14 лет назад
djamag
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

neisa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$4
1 день
Спасибо за чистую работу
Спасибо за сотрудничество"!

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neisa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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