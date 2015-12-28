Обработка CR2 или JPEG

Нужен человек для создания фотоколлажей для журнала о рукоделии. Идея какая. Есть обыкновенное фото какого-нибудь изделия ручной работы. Надо взять это фото, подобрать под него красивый интерьер или любое другое красивое окружение. и собстна создать ...