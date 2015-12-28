Обработка CR2 или JPEG

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен36 заявок725 просмотров

Нужно обработать пачку фоток в любом из выбранных форматов CR2 или JPEG.

Вырезать аккуратно товары для магазина, задний фон сделать белым. Уменьшить до 1024* разрешения.

Пример фотки можно скачать тут:

https://rapidshare.com/files/268062966/SHOP_ITEMS.rar

Кол-во фоток пока еще не известно. Еще не все сфотографировано.

Думаю в районе 50 фото будет

Цену постить за обработку 1 фото.

Желательно пример работы на файле по ссылке.

14 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Wagnerlove
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
14 лет назад
$52
2 дня
Отличный исполнитель
Спасибо Валерий за интересную работу! Валерий отличный заказчик! Терпеливо ждал и всё во время оплатил! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Wagnerlove
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
14 лет назад

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