Добрый день! Нужно обработать порядка 3000 фотографий для интернет-магазина (вырезать объект и разместить на белом фоне, сохранить в размере 800*800 пикс) Прикрепляю фото для тестового задания Прошу ...
Создание фотоколлажей для журнала
Нужен человек для создания фотоколлажей для журнала о рукоделии. Идея какая. Есть обыкновенное фото какого-нибудь изделия ручной работы. Надо взять это фото, подобрать под него красивый интерьер или любое другое красивое окружение. и собстна создать коллаж, чтобы выглядело красиво и здорово.
указывайте обязательно стоимость работы.
работа постоянная.
выбирать буду на конкурсной основе, для этого возьмите прикрепленную фотку и сделайте требуемое)
ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩУ ВНИМАНИЕ: без выполненного задания и без указания цены я не смогу рассмотреть вашу заявку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Из обычных девушек необходимо делать проф. моделей. Нужен человек который на свой взгляд сможет сделать из обычного фото, очень очень красивое фото. Особое внимание на коректировку лиц, волос и других частей ...Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Обработка фотографий для наполнения сайта 300 штОбработка фотографий11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо обработать 2 фотографии упаковок таблеток - фотографировалось зеркалкой на белом фоне - привести к web-виду - убрать фон, настроить цвет упаковки, добавить тень и другие мелочиЗавершен14 лет назад
Необходимо отретушировать несколько фотографий порядка 10. Выровнять освещение, убрать мелкие ненужные объекты, сделать однотипный фон, добавить блеск металлическим элементам. Обязательно указывайте стоимость работы за 1 фотографию. В примере, что ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Редактирование фотографии.Завершен14 лет назад
Нужно обработать фотографию (вложение 1), чтобы было также "аппетитно" как вложение 2.Закрыт14 лет назад
Обработать 13 фото. на фото изображены вторые блюда на тарелках, нужно качественно убрать фон, оставив лишь тарелку с блюдом на ней, в дальнейшем обработанное фото будет вставлено в файл corel draw, важно чтобы не было ...Обработка фотографий28 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно в панорамном виртуальном туре реализовать следующие функции и исправления: 1. Вращение панорамы должно останавливаться при клике мыши, именно при клике, не движении мыши 2. Сделать плавное вращение панорамы (сейчас крутится скачками, а ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется фрилансер для обработки фото от интернет-магазина (сумки). Задача: вырезать максимально точно и выровнять если потребуется. Оплата 1 фото 20 руб. Кол-во около 200 шт, такие задания возникают периодически.Обработка фотографий26 заявокЗакрыт14 лет назад