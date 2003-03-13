Создание фотоколлажей для журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт20 заявок730 просмотров

Нужен человек для создания фотоколлажей для журнала о рукоделии. Идея какая. Есть обыкновенное фото какого-нибудь изделия ручной работы. Надо взять это фото, подобрать под него красивый интерьер или любое другое красивое окружение. и собстна создать коллаж, чтобы выглядело красиво и здорово.

указывайте обязательно стоимость работы.

работа постоянная.

выбирать буду на конкурсной основе, для этого возьмите прикрепленную фотку и сделайте требуемое)

ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩУ ВНИМАНИЕ: без выполненного задания и без указания цены я не смогу рассмотреть вашу заявку.

14 лет назад
romanina
41 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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