Создание фотоколлажей для журнала

Нужен человек для создания фотоколлажей для журнала о рукоделии. Идея какая. Есть обыкновенное фото какого-нибудь изделия ручной работы. Надо взять это фото, подобрать под него красивый интерьер или любое другое красивое окружение. и собстна создать коллаж, чтобы выглядело красиво и здорово.

указывайте обязательно стоимость работы.

работа постоянная.

выбирать буду на конкурсной основе, для этого возьмите прикрепленную фотку и сделайте требуемое)

ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩУ ВНИМАНИЕ: без выполненного задания и без указания цены я не смогу рассмотреть вашу заявку.