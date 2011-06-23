Сделать пару баннеров

1. Агентство недвижимости Профи Сценарий 1. Кадр Срочный выкуп 2. Кадр Покупка продажа аренда 3. Кадр Работа с сертификатами 4. Кадр Агентство недвижимости Профи Во всех кадрах справой строны должны быть телефоны 627733, 388679, 487714 А справой строны под каждый кадр нужно какая нибудь иконка анимировая подходящая ...