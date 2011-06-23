Сделать пару баннеров

БаннерыЗавершен24 заявки374 просмотра
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Нужно сделать пару банеров по этому проекту http://carambatv.ru/category/kinorubrika/ для этого сайта http://ivond.ru/ разных размеров

12 лет назад
GMax
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
12 лет назад
$40
2 дня
Быстро и качественно получил заказ+ заказ еще 2 . всем рекомедую !
Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
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