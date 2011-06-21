Простой анимированный баннер на flash

Требуется баннер, суть такова: есть два JPG

1) 5 секунд показываем первый JPG, при клике открывается браузером URL1 (в том же окне)

2) 1 секунду показываем прикольную анимацию смены первого JPG на второй JPG

3) 5 секунд показываем второй JPG, при клике открывается браузером URL2 (в том же окне)

4) 1 секунду показываем прикольную анимацию смены второго JPG на первый JPG

5) go to 1)

Под "прикольной анимацией смены" я подразумеваю любой динамический спец эффект круче fade in\fade out на ваш вкус, либо предоставляете варианты на выбор и я говорю какой использовать.

JPG уже нарисованы.

Заинтересован в постоянном сотрудничестве на ниве дизайна (создание и поддержка внешнего вида вебсайтов), т.к. мой постоянный художник улетел на камчатку ловить краба.