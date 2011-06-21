Простой анимированный баннер на flash

БаннерыЗавершен11 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется баннер, суть такова: есть два JPG

1) 5 секунд показываем первый JPG, при клике открывается браузером URL1 (в том же окне)

2) 1 секунду показываем прикольную анимацию смены первого JPG на второй JPG

3) 5 секунд показываем второй JPG, при клике открывается браузером URL2 (в том же окне)

4) 1 секунду показываем прикольную анимацию смены второго JPG на первый JPG

5) go to 1)

Под "прикольной анимацией смены" я подразумеваю любой динамический спец эффект круче fade in\fade out на ваш вкус, либо предоставляете варианты на выбор и я говорю какой использовать.

JPG уже нарисованы.

Заинтересован в постоянном сотрудничестве на ниве дизайна (создание и поддержка внешнего вида вебсайтов), т.к. мой постоянный художник улетел на камчатку ловить краба.

12 лет назад
qast
35 летПортугалия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
red123
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена в течении 30 минут! Совпадение получившегося у Алексея баннера с задуманным мною баннером стопроцентное.
Четкое ТЗ. Все материалы предоставлены. Своевременная оплата + отличный бонус. Отличный заказчик! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Сделать пару баннеров

    Нужно сделать пару банеров по этому проекту http://carambatv.ru/category/kinorubrika/ для этого сайта http://ivond.ru/ разных размеров

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать Flash-баннер

    $10

    Размер 632*80. Надо нарисовать Flash баннер, есть старый вариант баннера в статике, надо переделать. Главная задача - вписать новый в дизайн определенного сайта.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный баннер 90х65 для рекламы сервиса

    Необходимо разработать баннер 90х65 для рекламы онлайн-сервиса набора банковских платежных поручений. Т.к. баннер разрабатывается для рекламной компании с оплатой за клики, он должен однозначно описывать содержимое сервиса. Описание сервиса: Сервис позволяет создавать и печатать банковские платежные поручения. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер 180х67 пикселей

    В банере должна менятся картинка.Первой картинкой должна быть надпись "прокат яхт",назаднем фоне нужно фото яхты.Второй картинкой должна быть надпись"прокат багги",на заднем фоне нужно фото багги.И третьей картинкойдолжна быть надпись "БРП Крым прокатный центр". Обязательно писать стоимость ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно нарисовать 2 флеш баннера сегодня

    $20

    1. Агентство недвижимости Профи Сценарий 1. Кадр Срочный выкуп 2. Кадр Покупка продажа аренда 3. Кадр Работа с сертификатами 4. Кадр Агентство недвижимости Профи Во всех кадрах справой строны должны быть телефоны 627733, 388679, 487714 А справой строны под каждый кадр нужно какая нибудь иконка анимировая подходящая ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер

    Необходим не сложный, не дорогой gif или flash баннер по авто тематике. крайний срок - завтра с утра баннер должен быть уже готов. 5 кадров в баннере: 1. логотип + название 2. вид оказываемых работ 3. вид оказываемых работ 4. сроки, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать баннер

    $50

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Нужно сделать анимационный рекламный баннер на флеше. Оплата - 300 рублей за готовый баннер. Жду ваших заявок.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка эффекта на флеше

    Здравствуйте. Есть логотип, необходимо чтобы по нему бегали звездочки или искорки. Пример: http://www.novgorodenergo.ru/index.php Предпочтение низкой стоимости и сроку выполнения. Все исходники предоставлю. Спасибо

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад