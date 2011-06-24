Баннер для сайта

Сделать флэш или гиф банер 200х60 px, аналогично банеру, который в приложении. Нужно сегодня! Инфо для банера сообщу исполнителю.
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Нужен приветствующий баннер на главную страницу сайта.
размер: 856 x 335
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