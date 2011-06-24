Баннер для сайта

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Нужен приветствующий баннер на главную страницу сайта.

размер: 856 x 335

12 лет назад
Stivin
Иван 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
hb11
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный дизайнер.  Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он имеет дело.
Хороший человек. Четкое и понятное ТЗ. С человеком приятно общаться.
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