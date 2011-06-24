Flash-баннер

БаннерыЗавершен16 заявок282 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен симпатичный flash-баннер для сайта знакомств (временный адрес - http://62.109.9.237/), размер 200x200

просьба указывать стоимость, срок и ссылку из своего портфолио на уровень работ в указанном Вами ценовом диапазоне

12 лет назад
worldsoccer
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Задание выполнено на уровне и в срок, без каких-либо проблем
Отлично составленное ТЗ , всё по теме.Доволен работой.
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Необходимо создать 4 баннера

    $100

    Необходимо создать 4 банера, размеры и т.д сообщу в личке. Интересует создание профессиональных банеров, а не текст на белом фоне.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простой анимированный баннер на flash

    Требуется баннер, суть такова: есть два JPG 1) 5 секунд показываем первый JPG, при клике открывается браузером URL1 (в том же окне) 2) 1 секунду показываем прикольную анимацию смены первого JPG на второй JPG 3) 5 секунд показываем ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать пару баннеров

    Нужно сделать пару банеров по этому проекту http://carambatv.ru/category/kinorubrika/ для этого сайта http://ivond.ru/ разных размеров

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать Flash-баннер

    $10

    Размер 632*80. Надо нарисовать Flash баннер, есть старый вариант баннера в статике, надо переделать. Главная задача - вписать новый в дизайн определенного сайта.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный баннер 90х65 для рекламы сервиса

    Необходимо разработать баннер 90х65 для рекламы онлайн-сервиса набора банковских платежных поручений. Т.к. баннер разрабатывается для рекламной компании с оплатой за клики, он должен однозначно описывать содержимое сервиса. Описание сервиса: Сервис позволяет создавать и печатать банковские платежные поручения. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер 180х67 пикселей

    В банере должна менятся картинка.Первой картинкой должна быть надпись "прокат яхт",назаднем фоне нужно фото яхты.Второй картинкой должна быть надпись"прокат багги",на заднем фоне нужно фото багги.И третьей картинкойдолжна быть надпись "БРП Крым прокатный центр". Обязательно писать стоимость ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно нарисовать 2 флеш баннера сегодня

    $20

    1. Агентство недвижимости Профи Сценарий 1. Кадр Срочный выкуп 2. Кадр Покупка продажа аренда 3. Кадр Работа с сертификатами 4. Кадр Агентство недвижимости Профи Во всех кадрах справой строны должны быть телефоны 627733, 388679, 487714 А справой строны под каждый кадр нужно какая нибудь иконка анимировая подходящая ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад