Сделать флеш или гиф баннер 200х60 px

БаннерыЗавершен8 заявок167 просмотров
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Сделать флэш или гиф банер 200х60 px, аналогично банеру, который в приложении.

Нужно сегодня!

Инфо для банера сообщу исполнителю.

12 лет назад
serkolod
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
art_samilyak
Татьяна 
43 годаПольша
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Очень доволен результатом сотрудничества с Татьяной! Работа выполнена быстро и качественно, а главное соответствует требованиям на все 100%!
Хороший заказчик,четкое ТЗ.Быстрая оплата. Было приятно и легко работать.
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