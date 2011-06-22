Сделать флеш или гиф баннер 200х60 px

Нужен анимированый банер 468x60(GIF) для рекмламы сайта(в личку) . Чёткого указания как его сделать нет- хотелось бы креативный банер под высокий CTR. Интересует только профессиональный банер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать флэш или гиф банер 200х60 px, аналогично банеру, который в приложении.
Нужно сегодня!
Инфо для банера сообщу исполнителю.
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