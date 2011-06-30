hb11

Семён Смирнов hb11

 
37 летРоссия/Кумертау
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Логотипы , Банеры , Визитки от 5 USD , Дизайны сайтов от 20 USD

- Создание баннеров, тизеров любых размеров (Статика и Gif анимация) - от 5$

- Разработка дизайна для сайта - от 15$

- Оформление групп Vkontakte.ru - от 10$

- Создание шапок, меню и прочих web-элементов для сайта - от 10$

- Логотипы - от 10$

- Визитки - от 5$

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
Warsong
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать 3D обложку
Отлично, несколько часов работы и профессиональная обложка готова! Спасибо, буду ещё обращаться.
Хороший человек. У нас с Виталием уже не первый проект. Четкое Т3, понятные исправления. Что еще нужно?
Ответный отзыв
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Персональный проект для Смирнова Семёна (hb11)
Как всегда, отличная работа, быстро качественно и то что мне нужно. Очень доволен.
Евгений один из лучших заказчиков. Четко дал понять что от меня требуется.Оплата произошла моментально. Вообщем, спасибо! Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Warsong
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать 3D обложку для цифрового продукта+диска
Человек сразу не понял что и как надо, но в процессе разобрался и выдал отличный результат. Спасибо.
Отличный заказчик. Четкое Т3 , оплата произведена . С человеком приятно общаться)
Ответный отзыв
lebedev-sergey
Сергей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
$5
10 баллов
12 лет назад
Разработать gif баннер
Спасибо за выполненную работу, обязательно обращусь ещё.
Приятный в общении заказчик, четкое ТЗ и оплата без проблем.
Ответный отзыв
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Сделать дизайн обложки книги - персонально hb11
Обложка получилась отличная. Работу сделал очень быстро, учел все поправки. Уже не первый раз обращаюсь к Семёну и еще обращаться буду. Цены демократичные, качество отличное, что еще нужно.
Отличный заказчик. Оплата была произведена оперативно. Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он работает, и чего он хочет от фрилансера. Хороший заказчик.
Ответный отзыв