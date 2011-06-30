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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Отлично, несколько часов работы и профессиональная обложка готова! Спасибо, буду ещё обращаться.
Ответный отзыв
Хороший человек. У нас с Виталием уже не первый проект. Четкое Т3, понятные исправления. Что еще нужно?
$10
10 баллов
12 лет назад
Как всегда, отличная работа, быстро качественно и то что мне нужно. Очень доволен.
Ответный отзыв
Евгений один из лучших заказчиков. Четко дал понять что от меня требуется.Оплата произошла моментально. Вообщем, спасибо! Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.
$8
10 баллов
12 лет назад
Человек сразу не понял что и как надо, но в процессе разобрался и выдал отличный результат. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое Т3 , оплата произведена . С человеком приятно общаться)
$5
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за выполненную работу, обязательно обращусь ещё.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, четкое ТЗ и оплата без проблем.
$30
10 баллов
13 лет назад
Обложка получилась отличная. Работу сделал очень быстро, учел все поправки. Уже не первый раз обращаюсь к Семёну и еще обращаться буду. Цены демократичные, качество отличное, что еще нужно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата была произведена оперативно. Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он работает, и чего он хочет от фрилансера. Хороший заказчик.