Сделать дизайн обложки книги - персонально hb11

$30
Дизайн продукцииЗавершен1 заявка151 просмотр
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Персональный проект для Смирнова Семёна (hb11)

Нужно сделать дизайн обложки книги передней части и вид сбоку (ЗД)

Книга о личных финансах. Пример предоставлю. Книгу тоже дам ознакомится. Сделать нужно быстро с несколькими вариантами на выбор.

12 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
hb11
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Обложка получилась отличная. Работу сделал очень быстро, учел все поправки. Уже не первый раз обращаюсь к Семёну и еще обращаться буду. Цены демократичные, качество отличное, что еще нужно.
Отличный заказчик. Оплата была произведена оперативно. Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он работает, и чего он хочет от фрилансера. Хороший заказчик.
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