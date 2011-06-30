Сделать дизайн обложки книги - персонально hb11

Необходимо разработать напольную стойку для полиграфии, пожелания в ТЗ. Благодарю за внимание. Это должна быть полностью человеческая фигура. Ребята, сделайте пожалуйста фигуру прорезанную, т.е. стойка не прямоугольный банер должна быть, а по контуру человек, почти все предложили банер ...
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Персональный проект для Смирнова Семёна (hb11)
Нужно сделать дизайн обложки книги передней части и вид сбоку (ЗД)
Книга о личных финансах. Пример предоставлю. Книгу тоже дам ознакомится. Сделать нужно быстро с несколькими вариантами на выбор.
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