Разработка изображения для изготовления обоев

$1000
Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок387 просмотров
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Регулярный заказ (10 изображений в месяц) - зависит от продуктивности исполнителя. исполнителей может быть несколько

требуется разработка изображения для фабрики обоев. фабрика задает темы, исполнители выполняют. для исполнения исполнителем подбирается своя коллекция изображения для коллажирования.

примеры работ приведены в приложении

изображение может быть растровое либо векторное

изображение предоставляется в несведенных слоях

изображение должно на 60% быть уникальным

большая детализация

требования: ПАТТЕРН те изображение должно стыковаться по горизонтали и\или вертикали

тех требования к итоговому изображению

растр вариант 1 - горизонтальное СМУК, TIFF, 300 dpi размер: 1000x3000 мм

растр вариант 2 - сборка из вертикальных полотен СМУК, TIFF 300 dpi размер полотна 500х1500 мм

вектор - большая детализация! стоимость вектора значительно ниже растрового

суть изображений:

античные пейзажи

детские сказочные 8-10 лет

детские "раскраски" - только вектор

детские для детей 4-5 лет

смотрите принятый пример

пример своей работы прошу направить на email [email protected] размер фрагмента не менее А3. при использовании чужих исходных материалов ссылка на авторство объязательна.

12 лет назад
vgsav
Вадим 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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