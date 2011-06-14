Обрисовать кабельные лотки

$50
Дизайн продукцииЗавершен3 заявки173 просмотра
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Требуется обрисовать лотки и прикрепить их на стену (соответственно нарисовать стену), как тут:

http://www.lindex.ru/catalog/cablofil/calc/

Фото лотков см. в приложении.

плачу 1500руб.

СРОЧНО!

13 лет назад
kenigsity
Андрей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
proevgenii
Евгений 
40 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Хороший специалист, знает правильный подход, рекомендую
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Было приятно сотрудничать.
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