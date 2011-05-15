Нужно сделать 4 обложки для бонусов инфоподукта

Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок181 просмотр
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Здравствуйте!

Для платного инфоподукта нужно сделать 4 хороших обложки для бонусов.

И каждый бонус подписать.

Вот названия:

1. Смотрим прогноз погоды и переводим необходимые слова и сайты

2. Дистанционное управление компьютером

3. Продаем ненужные вещи и выгодно покупаем

4. Просмотр телевидения на компьютере

Желательно все сделать качественно и красиво.

Бонусы должны быть в виде коробки, подобно этим creo.od.ua/pack/pack.php

В замен за изготовление обложек я запишу для Вас обалденный Видео-отзыв, который ВЫ только пожелаете, можете дать текст сами, либо же я сам сделаю отзыв.

Хороший видео-отзыв будет хорошо играть в вашу пользу при выборе заказчиком фрилансера.

К тому же мое имя широко известно в интернете, поэтому сомнений у заказчика не возникнет. Вот мой сайт и блог blog.master-interneta.ru/ и master-interneta.ru

Обложки желательно делать как можно раньше.

Мой скайп: ruslanyahin

ICQ: 373512154

С Уважением, Яхин Руслан.

13 лет назад
ruslanyahin
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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