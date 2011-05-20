Дизайн упаковки

Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В офис (маркетинг агентство) нужен дизайнер, работающий в офисе по проектам (пришел, сделал, оплата за выполненную работу).

Работу нужно начинать "со вчера". Соответствующий нашим требования человек может уже приступить к работе. Наши требования: ответственный дизайнер, который понимает что такое дизайн, что означает работать в офисе и что клиент платит за то что ему нравится. Выкладывайте ваши портфолио.

Режим работы и остальные условия решим при встрече. Оплата работ по факту выполненного.

Указывайте диапазон цен за работу.

Цены указывайте адекватные, так как мы не прямой заказчик, а студия агенство.

Оплату со временем будем повышаться, это зависит ещё от Ваших способностей и от качества и скорости работ.

Исполнитель должен быть из Киева, нужно будет работать в офисе.

Но рассмотрим все предложения.

12 лет назад
defoto
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для торговой тележки "Горячая кукуруза"

    $15

    Нужно сделать на завтра макет на тележку. Название "Горяча кукуруза" "Карамельное яблоко" В приложении фото образец тележки С Левой стороны реклама про кукурузу с правой карамельное яблоко.. Фото как выглядит яблоко могу отправить по почте Должно выглядеть аппетитно))) Размеры Передняя ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка изображения для изготовления обоев

    $1000

    Регулярный заказ (10 изображений в месяц) - зависит от продуктивности исполнителя. исполнителей может быть несколько требуется разработка изображения для фабрики обоев. фабрика задает темы, исполнители выполняют. для исполнения исполнителем подбирается своя коллекция изображения для ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обрисовать кабельные лотки

    $50

    Требуется обрисовать лотки и прикрепить их на стену (соответственно нарисовать стену), как тут: http://www.lindex.ru/catalog/cablofil/calc/ Фото лотков см. в приложении. плачу 1500руб. СРОЧНО!

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отрисовка дизайна для футболок по образцу

    Есть картинка-образец, фото готовой футболки - текст + цветочный рисунок. Надо нарисовать в том же стиле для печати на футболках. Господа фрилансеры, без цены предложения не принимаю. Примерный рисунок можно посмотреть во вложении.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно сделать 4 обложки для бонусов инфоподукта

    Здравствуйте! Для платного инфоподукта нужно сделать 4 хороших обложки для бонусов. И каждый бонус подписать. Вот названия: 1. Смотрим прогноз погоды и переводим необходимые слова и сайты 2. Дистанционное управление компьютером 3. Продаем ненужные вещи ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка и прорисовка Электронных сигарет IQ

    $50

    Для сайта представителя бренда в России необходимо отрисовать несколько сигарет и обработать несколько коллажей по продукции компании. В общем итоге - порядка 10-11 картинок для сайта www.c-iq.ru.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изготовление листовки для металлопластиковых окон

    $50

    Требуется изготовление макета для листовки(А5),для компании по продаже металлопластиковых окон. Листовка должна быть эффектной,красивой,креативной,нести смысловую нагрузку,и подталкивать людей к заказам) Макет должен быть одинаково хорош как для цветной так и для чёрно белой печати. В приложении логотип компании.

    Дизайн продукции47 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны эскизы для изготовления "сувенирки"

    $100

    Нужно разработать эскизы в векторе для нанесения на футболки (грудь + спина, ч/б и в цвете), бейсболки, кружки (центр и по кругу), магниты (круглые около 6 см и прямоугольные 6х9 см). Тема: геокешинг, www.geocaching.su Типа такого: ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн упаковки

    $30

    Нужен дизайн упаковки для готовой строительной смеси, а именно - наклейка на ведро. Заказ срочный. Требует максимальной отдачи и интересного дизайна, все подробности выбранному исполнителю. Важно: чтобы у исполнителя были аналогичные работы в портфолио. Задача будет поставлена четко, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад