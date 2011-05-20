Дизайн упаковки

В офис (маркетинг агентство) нужен дизайнер, работающий в офисе по проектам (пришел, сделал, оплата за выполненную работу).

Работу нужно начинать "со вчера". Соответствующий нашим требования человек может уже приступить к работе. Наши требования: ответственный дизайнер, который понимает что такое дизайн, что означает работать в офисе и что клиент платит за то что ему нравится. Выкладывайте ваши портфолио.

Режим работы и остальные условия решим при встрече. Оплата работ по факту выполненного.

Указывайте диапазон цен за работу.

Цены указывайте адекватные, так как мы не прямой заказчик, а студия агенство.

Оплату со временем будем повышаться, это зависит ещё от Ваших способностей и от качества и скорости работ.

Исполнитель должен быть из Киева, нужно будет работать в офисе.

Но рассмотрим все предложения.