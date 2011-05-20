Дизайн упаковки

Нужно сделать на завтра макет на тележку. Название "Горяча кукуруза" "Карамельное яблоко" В приложении фото образец тележки С Левой стороны реклама про кукурузу с правой карамельное яблоко.. Фото как выглядит яблоко могу отправить по почте Должно выглядеть аппетитно))) Размеры Передняя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В офис (маркетинг агентство) нужен дизайнер, работающий в офисе по проектам (пришел, сделал, оплата за выполненную работу).
Работу нужно начинать "со вчера". Соответствующий нашим требования человек может уже приступить к работе. Наши требования: ответственный дизайнер, который понимает что такое дизайн, что означает работать в офисе и что клиент платит за то что ему нравится. Выкладывайте ваши портфолио.
Режим работы и остальные условия решим при встрече. Оплата работ по факту выполненного.
Указывайте диапазон цен за работу.
Цены указывайте адекватные, так как мы не прямой заказчик, а студия агенство.
Оплату со временем будем повышаться, это зависит ещё от Ваших способностей и от качества и скорости работ.
Исполнитель должен быть из Киева, нужно будет работать в офисе.
Но рассмотрим все предложения.
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